第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，23日舉行投票，包括沙鹿、烏日、大肚、龍井及霧峰5個行政區，258個投開票所，選票陸續開出，周邊人員預估投票率達49.6％，以陳柏惟罷免案投票人人數總計29萬4976人，有效同意票須超過73744票，罷免案才會通過。

台中市選委會統計，陳柏惟罷免案投票人人數總計29萬4976人，分別為沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人及霧峰區5萬3241人，設置258個投開票所。

陳柏惟罷免案投票人人數總計29萬4976人，有效同意票須超過73744票，罷免案才會通過。（盧金足攝）

據周邊人員預估投票率高達49.6％，陳柏惟罷免案投票人人數總計29萬4976人，投票人數超過14萬人以上。

依《公職人員選舉罷免法》第90條規定罷免案投票結果，有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免才能成立。

如有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，罷免案即不通過。

台中市選委會指出，台中市第2選區立委投票人數為29萬4976人，罷免同意票門檻為7萬3744人。