台北市長柯文哲怒轟基隆捷運是大騙局，引發基隆市長林右昌不滿，反轟柯欺人太甚、沒政治誠信，直言「因柯文哲一句地下化增加87.9億元」。國民黨北市議員羅智強23日在臉書表示，柯罵得好，他也要問立委蔡適應對得起基隆人嗎？怒嗆「騙子黨」的蔡適應和林右昌，還想跟著蔡英文總統一起騙嗎？

羅智強表示，基隆捷運騙局，柯罵得好，他要問蔡適應對得起基隆人嗎？基隆輕軌4年騙局變成更大的騙局，前瞻預算灑錢第一炮就是80億元的基隆輕軌，當時蔡總統說要4年內通車到南港，過了4年半連個影子都沒，只討論基隆輕軌變捷運，路線也要重新規畫，難怪柯會痛批「把騙局升級成更大的騙局！」

「過了4年半，蔡總統開出的支票沒兌現！」羅智強痛批，基捷預算又從80億爆增500億，一騙再騙，最可憐的就是基隆人，不要說捷運，連個輕軌都沒，柯怒轟前瞻騙局，他想請教審預算的蔡適應以及爭取這筆預算的林右昌，基隆人等不到蔡英文4年通車，如今又花血汗錢追加預算，這2位人是否該負最大責任？

羅智強怒嗆，騙子黨的蔡適應和林右昌，還想跟著蔡總統一起騙嗎？