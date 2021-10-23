第9屆中信盃黑豹旗明天開打。（杜宜諳攝）

第9屆中信盃黑豹旗24日開打，尋求3連霸的平鎮高中首戰就碰上去年4強勁旅成德高中，平鎮預計推出陣中最強的左投林詔恩先發，總教練吳柏宏表示，首戰就碰上科班球隊更是要謹慎小心。

黑豹旗過去8屆中平鎮就拿了5座冠軍，今年要再度挑戰尋求史無前例的3連霸，但在之前的抽籤儀式上，首戰對手就要碰上科班球隊、去年打進4強的成德高中。

今天賽前記者會，平鎮2位球員代表呂東翰、伍祐城出席，將冠軍錦旗交還大會。對於首戰就碰上強敵，吳柏宏說：「黑豹旗是一場定輸贏的比賽，其實往年也都會碰到成德，但今年第一場就遇到，更要謹慎小心面對。」

為了明天的比賽，平鎮今天還進行練球，做最後調整，吳柏宏表示，目前球員整體狀況不錯，「有提醒球員心態要做調整，要把場上事情想清楚，預想比賽狀況。」他透露首戰將推出陣中最強的左投林詔恩先發，「他二年級時就投了滿多很重要的比賽，升上高三了，算是這屆最穩定的。」