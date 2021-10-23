【LIVE直播】陳柏惟罷免案通過！挺Q現場支持者最新畫面｜2021.10.23 @中時新聞網

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案下午4點停止投票，投票率達5成2，258個投開票所隨即進行開票作業，同意票一路微幅領先不同意票，而截至5點30分，陳柏惟陣營宣布同意票已達到7萬4849票，超過門檻7萬3744票，有支持者忍不住流淚、只能期待奇蹟。