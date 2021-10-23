同意票超過門檻！陳柏惟陣營支持者流淚等奇蹟 17:372021/10/23 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 同意票超過門檻！陳柏惟陣營支持者流淚等奇蹟。（資料照／姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】陳柏惟罷免案通過！挺Q現場支持者最新畫面｜2021.10.23 @中時新聞網 訂閱影音： 中時新聞網 台灣基進黨立委陳柏惟罷免案下午4點停止投票，投票率達5成2，258個投開票所隨即進行開票作業，同意票一路微幅領先不同意票，而截至5點30分，陳柏惟陣營宣布同意票已達到7萬4849票，超過門檻7萬3744票，有支持者忍不住流淚、只能期待奇蹟。 同意票破7萬大關接近罷免門檻 陳柏惟陣營氣氛低迷 刪Q領銜人今早投票 陳柏惟罷免案開票結果預估「這時」出爐 #同意票 #門檻 #陳柏惟 #陣營 #奇蹟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委陳柏惟罷免投票今揭曉 牽動年底4公投、2022九合一選舉、2024總統大選 關鍵一役 04:102021/10/23 地方新聞 朱立倫強力催票 陳認錯盼彌補 04:102021/10/23 地方新聞 陳柏惟罷免同意票過門檻 藍營戰將吐心聲 17:452021/10/23 政治 中二選區沙鹿區「章魚哥里」開票出爐 17:052021/10/23 政治 陳柏惟罷免案投票 霧峰216投票所疑公民團體拍照遭選務人員驅離 11:552021/10/23 政治 直播》罷免門檻過關 陳柏惟抵總部將發表感言 17:572021/10/23 政治 陳柏惟罷免投票案 民眾投票踴躍 截至下午3時投票率約4成3 15:212021/10/23 政治 蘇揆挺陳柏惟 盼看到台中選民的智慧 04:102021/10/23 地方新聞 影》刪Ｑ懶人包！回顧陳柏惟的崛起＆爭議 被罷免「不冤枉」 16:052021/10/23 政治 黃瀞瑩、陳思宇初選強碰！柯家軍雙姝對決聲量、好感度誰勝出？ 09:472021/10/23 政治 罷免陳柏惟案 羅智強：不論結果如何 都是台中市民勝利 17:082021/10/23 政治 政治熱門新聞 影》刪Ｑ懶人包！回顧陳柏惟的崛起＆爭議 被罷免只能「怪自己」 - 政治 影》罷免門檻過關 陳柏惟抵總部嘆了一口氣：我沒有輸 - 政治 罷免陳柏惟成功 刪Q總部：很難再有比他差的政治人物了 - 政治 罷免陳柏惟過關將補選 藍提強棒 綠不排除徵召 民眾黨不缺席 - 政治 陳柏惟會被罷免？媒體人看完3份民調給答案了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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