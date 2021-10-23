化妝品無論怎麼買感覺都買不完，尤其是限量彩妝更是令人不知不覺又手滑購入，近日MAC、ADDICTION、PUPA、FreshO2推出全新限量彩妝，色調適合秋冬使用，限量包裝更是挑起女人的購物慾，讓人忍不住想收藏！FreshO2本次以迪士尼反派人物為主角，讓人耳目一新，預計將掀起討論話題。

▍1.MAC巨星好萊塢系列、Rosalia聯名限量系列

M·A·C全新限量「巨星好萊塢系列」，創作靈感來自於好萊塢黃金年代中，歷久不衰、橫跨世代的經典時尚，邀請你重回女神發源地，感受盛世中華麗不凡的浪漫與精彩。全系列含2款八色眼影盤，3款特潤霧光唇妝組、經典子彈唇妝組、迷你唇膏組，以及時尚腮紅刷具組，療癒湖水綠與黃金壓紋外包裝打造不膩眼的經典，實用摩登配色讓你由外而內散發極具魅力的女神氣場！

M·A·C全新限量巨星好萊塢系列。（圖／品牌提供）

M·A·C全新限量巨星好萊塢系列實用摩登配色，讓你由外而內散發極具魅力的女神氣場。（圖／品牌提供）

另外還推出限量Rosalia聯名限量系列，外包裝保有拉丁式的熱辣火紅，揉合經典內斂的配色，品項包含十色眼影盤、超激光炫彩四色盤、時尚專業唇膏、超霧感唇釉、時尚彩繪指甲油，承襲Rosalía最擅長的新佛朗明哥激情，讓全球彩妝潮流人士都為之瘋狂！

MAC Rosalia聯名限量系列。（圖／品牌提供）

對Rosalía而言，M·A·C引領全球彩妝潮流的獨創性、打破框架的勇氣和創造力，都是吸引她聯名共創的重要DNA。（圖／品牌提供）

▍2.ADDICTION魅癮眼采盤粉紅炫耀版

ADDICTION推出限量的魅癮眼采盤粉紅炫耀版，以守護永恆愛戀為主題，內含四種魅癮眼采質地的組合，醞釀出細膩變化的炫耀魅力，盡享粉紅炫耀的質感閃耀！本次共推出2款色選，「101愛與感知」散發戀愛幸福感的紫色光澤，展現時尚率性妝容，「102愛與憐憫」是一款結合溫暖粉紅與暖陽橘色調的眼影盤，特別適合秋冬使用。

ADDICTION魅癮眼采盤粉紅炫耀版，下為101愛與感知，上為102愛與憐憫。（圖／品牌提供）

▍3.PUPA女子主義全彩盒

PUPA今年以活力的插畫風格推出女子主義全彩盒，完美挑戰高CP值的用法，小小一盒有25種色彩，內含8色眼影、2色提亮、2色遮瑕、1色頰彩、3種質地共12色的唇彩，並附上超大面鏡子，打造無懈可擊的彩妝盒，快速出門就靠它。

PUPA女子主義全彩盒。（邱映慈攝）

PUPA女子主義全彩盒有25種顏色的搭配。（邱映慈攝）

▍4.FreshO2迪士尼反派系列彩妝

台灣彩妝品牌FreshO2推出全新迪士尼反派系列彩妝，集結黑魔女、烏蘇拉、庫伊拉以及壞皇后一同引領風潮，外包裝以精緻雷射燙銀，搭上絕美彩妝調配專屬色調與光澤，掀起你內在的叛逆因子！

FreshO2迪士尼反派系列彩妝。（圖／品牌提供）

一盤多用「惡人至上多用盤」含打亮、修容，專為亞洲膚色所調配，高度持色、不飛粉、高延展、高服貼；訂製扁頭筆芯「超持色斜角眉筆」特調三種色選，質地柔霧不易結塊，精巧勾勒立體眉型；四支手工訂製款「烏蘇拉款專業刷具組」調整出最適合描繪臉部彩妝重點；搭配10秒快速清潔「烏蘇拉款刷具清潔液」，輕刷即可徹底去除刷具上的殘妝，特製「一起使壞瀏海貼」輕鬆固定頭髮不留痕跡，全系列限定限量彩妝共7款商品。