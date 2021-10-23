MLB日本「二刀流」選手大谷翔平又獲一項殊榮，在聯盟公布美聯MVP前，他獲美國權威棒球媒體《Baseball America》選出的年度最佳球員！報導中提到他如何蛻變的過程，並說明為何他能拿到此獎，認為曾經在前3年受傷病困擾的他已「全面進化」，成為大聯盟最強悍球員之一，非常有機會拿下美聯MVP。

Shohei Ohtani delivered one of the greatest seasons in baseball history this year.



He's our 2021 MLB Player of the Year.



Via @KyleAGlaser: https://t.co/7f0hDLZbpe pic.twitter.com/KnEmmgmBip — Baseball America (@BaseballAmerica) October 22 2021

媒體認為外界對他是否要放棄「投或打」其中一刀質疑聲浪極高，這才引爆出最強大谷，也因為之前的大傷，他努力鍛鍊自己，成就本季無所不能的表現，從身材就能看出來，當初剛進聯盟的那個瘦小子已變成超級肌肉男，這都是靠他的飲食及訓練所達到。

大谷經紀人巴列羅(Nez Balelo)透露：「他很清楚的是，自己遠比數字所呈現出來的更好，他拚了命努力，決心抹去2020年，讓大家看看2021年捲土重來的自己，而他辦到了。」天使總管米納西安(Perry Minasian)也解釋大谷與他季前洽談的經過，願意讓大谷照他希望的模式出賽。

很明顯大谷非常願意扛下「二刀流」重任，在場上他更要求教練讓他守外野，就算曾接受韌帶重建(Tommy John)手術，但把自己身體強化後的他，更能負擔高強度大聯盟賽事，本季打擊部份他繳出46轟、100分打點、26盜成績，投球則繳出9勝2敗自責分率3.18數據，差1勝就能達成空前紀錄。

大谷雖無緣季後賽，但賽季結束後他仍是大聯盟焦點人物之一，除了美聯MVP獲選聲望極高外，他還獲得《時代雜誌》公布的2021年百大風雲人物、美國權威棒球雜誌《棒球文摘》公佈的大聯盟年度球員獎，更以投手身份入圍美聯《漢克阿倫獎》，對他來說這是非常豐收的一季，目前就差美聯MVP了！