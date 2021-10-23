台中建商推廣藝文活動不遺餘力，其中，雋業建設致力推廣美學與生活的共融，將藝術文化導入社區營造，即日起至11/14於大墩十四街「My雋」建案社區1樓店面空間，特邀三位藝術家劉哲志、陳金旺、許可昀舉辦逸見空間「畫語陶創作展」，結合油畫及陶藝，以藝術為社區居民與鄰里帶來不一樣的饗宴！

這次參展的陶藝家陳金旺，擅於巧妙將銹蝕肌理與陶藝結合，展現溫潤與剛性並存的美感，被譽為台灣的「柴燒魔法師」，今年更摘下葡萄牙Aveiro第15屆國際陶藝雙年展之「榮耀獎」；不僅如此，陳金旺今年也入選西班牙第10屆Talavera國際陶藝雙年展，可說是雙喜臨門。

陳金旺在「畫語陶創作展」中，展出以森林消防員犀牛為創作靈感的「犀旺系列」，造型多變，色彩繽紛或單一，沒有複製只有孤品。自展出以來，已有多位對藝術收藏感興趣的建商上門參觀，表達收藏其柴燒作品的興趣。

值得一提的是，長期以台中大肚山紅土為創作素材的陳金旺，以最具個人創作風格且經典鐵定系列泥塑作品「流逝痕跡」，巧妙創作出鐵器銹蝕之態樣，極具台中在地特色，今年三月榮獲葡萄牙葡萄牙Aveiro國際陶藝雙年展「榮耀獎」！

不過，入選作品「流逝痕跡」在運送至阿威羅博物館參賽過程中，不慎破裂，幸賴博物館積極幫助維修，才讓作品得以繼續進行後續的比賽。台中市文化局長陳佳君得知此事後，隨即代表台中市文化局去函阿威羅博物館，向館長表達衷心感謝之意，此舉也讓陳金旺感動不已。

此外，劉哲志為提卡美術的藝術總監，擅於運用西方油畫媒材，結合東方的水墨形式創作，作品屢屢受到肯定，舉凡大墩美展、玉山美展、台陽美展、全國美展、全國油畫展、台灣美展等皆獲優選以上成績，畫作廣受多方典藏；劉哲志的優秀門生許可昀，這次也一同舉辦師生聯展，其作品之氣韻內涵同樣受到肯定。

雋業建設總經理鍾尹堂表示，建築不只是水泥空間，更是承載生活文化的容器，好的地段與建築，應將空間擅加活化，發揮價值，無論是藝術美學或是商業營運，都能對社區鄰里帶來美好生活的體驗。

鍾尹堂說，位處台中五期黃金地段的「MY雋」建案今年完工落成，1樓店面空間價值性甚高，本次藉由藝術展覽的美意，期望能與鄰里共融，為社區創造友善美好的價值。