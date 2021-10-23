2021罷免陳柏惟立委選舉得票數分析。（圖／陳友齡製圖）

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日進行投票，投票結束後即進行開票，開票至晚間5點多左右，同意罷免票數跨過罷免門檻，引起各界關注。前立委林濁水原本認為，陳柏惟應該能夠驚險挺過罷免危機，但看到最後的開票結果不利於陳柏惟後，林濁水直言「不幸」。

針對陳柏惟罷免案，林濁水22日在臉書上表示，台灣瘋罷免，鼓動憤怒，發洩憤怒，罷免是最強載具，荒唐人士修法以便鼓動民眾的憤恨。他指出，一開始的時候，陳柏惟發現民意反應不妙，經過努力加上國民黨的動作太超過後，現在看來應該驚險過後，「無論如何，意味的是恨的消退，這對台灣是好事」。

林濁水今天(23日)也十分關注陳柏惟罷免案的開票結果，他指出投票率雖衝高可能破記錄，但只要達不到49%以上，這比例維持下去，同意罷免的注定達不到25%了。恐怕真的如所料，驚險過關，「以為勢在必得，舉黨罷一人，落得如此，只能嘆氣」。

不過，林濁水今天看到中選會的開票結果後，在臉書上發文直言「不幸」。他還在另一篇臉書貼文中提到，「慟！小黨死命推罷免門檻降低，今天眾小黨都被害死」，林濁水更說，領導推動的立委和聖人可以不出來道歉，並力圖再修法將功贖罪？