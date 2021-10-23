因應外銷需求及提升農產國際競爭力，屏東縣計畫爭取3億6800萬元在潮州鎮打造國際級農業標準包裝加工廠，導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈系統，屏東縣長潘孟安23日陪同行政院長蘇貞昌至預定地視察，蘇拍板直接核定，而且不只是果品，水產品加工冷鏈廠和肉品市場遷建也全部支持，強調「能做的就趕快做」。

蘇貞昌視察行程一早從最南端恆春開始，關心恆春旅遊醫院新建醫療大樓進度，恆旅新建工程歷經5次流標，去年動工興建，預計2023年10月完成，院方簡報時指出，醫療大樓設有腦、心血管等科及設增高壓氧、負壓隔離病房等設備，並有醫護宿舍，盼能留住優質醫護人力。

蘇貞昌直言，屏東地形狹長，醫療資源不能以恆春在地5萬人口計算，必須包括不定期的每年約600萬旅遊人次，因此屏東醫療應擴大提高，當場責成行政院祕書長盯緊營建署、衛福部進度，全部經費由行政院支應，「要錢給錢、要人給人、要設備統統一次到位」，希望能夠超前完工。

至於今年2月大陸禁止台灣鳳梨進口，當時屏東正值鳳梨盛產首當其衝，在中央和地方全力開發其他通路後化解危機，潘孟安便提出興建國際級冷鏈系統，提升果品外銷量能及競爭力，引起各界矚目。

蘇貞昌表示支持，並說願意做事的縣市長就趕緊配合，並同意縣府以縣款先行施做，經費不要擔心，行政院會全力協助。