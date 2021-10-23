日本女星明日花綺羅（明日花キララ）曾是人氣AV女優，更是許多男性的D槽女神，人氣好到周邊商品推出就造成瘋搶，2020年宣布引退後，積極跑活動和經營副業賺超大；明日花不當女優後，偶爾還是會曬出辣照展現好身材，最近身穿性感泳衣溢出南半球，超兇畫面粉絲看了口水直流。

前AV女優明日花綺羅宣布離開性產業後，一舉一動依舊受到關注，現身公開活動時也都會變成鎂光燈追逐焦點；而明日花雖然把工作重心放在經營個人周邊、服飾品牌和酒店，但她仍不忘回饋粉絲，不時會曬出工作美照或私下生活照。

今（23）日傍晚明日花在IG更新動態，上傳一張身穿泳衣的清涼照，泳衣特殊設計兩側大鏤空，稀少布料更包不住她雄偉G罩杯上圍，南半球直接溢出泳衣，而胸前更隱約看到神秘黑點，火辣程度破表。

先前網友才被明日花穿白紗波濤洶湧的模樣美暈，這次又被她清涼養眼的辣照電得不要不要，激動表示「永遠的D槽女神」、「這身材看一遍暈一遍」、「可愛又性感太犯規了」、「看到快流鼻血，妳要負責」。

明日花綺羅162公分、49公斤卻有G罩杯，還有一張精緻的臉蛋，才一加入AV界就造成轟動，被譽為AV天后、D槽女神外，連用乳頭印製的「乳拓卡」、穿過的原味內衣拆解製作的「肩帶卡」和真人大小的海報，都造成粉絲瘋狂搶購，可見人氣有多驚人。