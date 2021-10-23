第9屆中信盃黑豹旗高中棒球聯賽24日點燃戰火，這次共有192隊、超過3000名球員參賽，其中「女黑豹」女性球員及教練合計101人、去年未參賽的澎湖聯隊再度重返戰場成為本屆亮點。

今天開幕儀式在台北市花博公園舞蝶館進行，副總統賴清德也親臨現場勉勵球員，他在致詞時說道：「在疫情之下能舉辦實屬不易，參賽球員不僅有本島球員，也顧及離島選手，另外還有96位女性球員、5名女教練，基於以上3點，黑豹旗稱為『全國賽事』當之無愧。」

澎湖聯隊去年中斷參賽，今年由澎湖海事（9人）及馬公高中（5人）組成聯隊，再度前來挑戰，首戰將碰上台南海事，教練蔡良詮表示，陣中球員多數為馬公國中畢業的球員，雖然因生涯規劃，但對棒球還是有熱愛，這次再度組隊前來參賽。

但球員分屬於2間球隊，要敲定一起練球的時間並不容易，加上澎湖棒球場地也不足，直到月初全隊才首次一起進行訓練，對於這次參賽目標，蔡良詮說：「希望他們盡自己能力拿出最好表現、未來持續愛棒球。」

澎湖聯隊隊長許崴翔代表運動員宣誓。（杜宜諳攝）