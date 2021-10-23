基進黨立委陳柏惟在民進黨全黨動員下，依舊遭到罷免，成為台灣史上首位遭到罷免的立法委員，對此有網友詢問陳柏惟的敗北關鍵到底為何，鄉民們則紛紛表示，除了肇逃外，最大原因就是質詢時強迫國防部長邱國正說台語，惹到一堆綠粉也很不爽。

網友在PTT政黑版PO文「決定3Q敗北的關鍵事件是哪個？」，他列出了三個選項，包括肇事逃逸、1打35和強迫官員講台語等失言、以及民進黨力挺的反作用，直問「到底3Q是輸在哪邊？仇恨動員真能催出這麼高票？」

鄉民們則一致認為肇逃絕對是主因，但分水嶺是在故意用台語質詢邱國正：「用台語侮辱國防部長，綠營很多人不爽」、「我覺得母語質詢是分水嶺」、「質詢國防部那幾次都很可笑」、「絕對跟國防部長質詢有關」。

也有不少人痛罵：「肇逃還說勇於承擔笑死人」、「肇事逃逸，然後說會抗中保台，智X才會信」、「他問政也都在做秀啊，根本沒再認真」、「選他出來就是希望有新氣象，結果質詢大半都不知所云，只會操作意識形態」、「肇逃還被塔綠班吹成英雄」、「我覺得就是基進嘴巴太臭而已」、「認真說，蔡英文表態後催出很多肚爛民進黨的票」。