我國近年經濟成長率與每戶所得差距倍數一覽表

今年台股衝破萬八的資本市場亮眼表現，與疫情衝擊下百業蕭條形成對比，街上不少店面貼上招租廣告，貧富差距也在這波無薪假、失業潮中越拉越大。日媒記者在台灣街頭看到高檔車滿街跑，而一般民眾的代步工具仍是摩托車，反映出貧富差距擴大真實現況；對此，有網友認為，日本人以為騎摩托車的買不起汽車嗎，其實是因為地小圖方便啦！

目前各國對於收入差距的判斷，主要以「可支配所得」來衡量。主計總處最新調查，去（2020）年國內每戶家庭可支配所得平均數為108萬元，年增 1.9%，但最高20%與最低20%的家庭平均可支配所得，兩者差距擴大為6.13倍，已連續3年上揚，也是2014年以來最高。

學者指出，疫情讓不少社會基層、弱勢族群受到無薪假、失業潮波及，導致收入減少或中斷，更有許多自營工作者所得歸零，反觀收入豐厚的科技業、製造業不受影響，加大所得分配惡化。貧富差距拉大還有另一原因，不論遇到任何重大事件，政府投入紓困，資金氾濫跑到股市炒作，有錢人靠工作、資本市場賺錢，財富持續增加，加速台灣財富結構從M型化社會變成「L型化社會」。

日經新聞報導，台積電為全球晶圓代工龍頭，以其稱霸業界的先進製程，帶動營收及獲利持續成長，不少員工的年薪達到數千萬日圓（約數百萬台幣），主管年薪甚至超過1億日圓（約逾2500萬台幣）。在台積電竹科園區總部附近都是豪宅，街上都是高檔車奔馳。

反觀目前台灣基本工資只有10萬日圓（約台幣24000元），時薪500～600日圓（約台幣160元），而一般民眾年收入也只有200萬日圓（約台幣50萬）左右，小老百姓通常以摩托車為主要代步工具。

對於日媒記者看到台灣的貧富差距拉大景象，引發PTT網友熱烈討論，有人認為，「日本唱衰台灣啦！ 20年經濟最好，懂？」、「這不是全世界的現在進行式嗎 而且已經很久惹」、「聽起來全台灣都在賺工程師的錢」、「台灣人很有錢的啦 滿街雙B沒看到?」、「政府已經做了很多努力了 都提高基本工資了啊」。

還有不少網友反嗆，「把主詞換成美國、日本、南韓不也一樣嘛 而且比台灣還更糟喇」、「日本自己都泥菩薩了」、「日本來說..兩岸都是一樣的貧富差距大」、「日本國債全球第一 怎麽不報 管到台灣來」。