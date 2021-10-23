台中市第二選區台灣基進陳柏惟罷免案今天(23日)投票，投票率達5成2，截至下午5點30分，陳柏惟陣營宣布同意票已達到7萬4849票，超過門檻7萬3744票。有PTT網友說在投票前說台中市街頭出現一個景象，「台中一堆年輕人」，不過有網友回應說，「漂回來是討厭的也很多喔。」而從罷免案投票結果來看，年輕人真的都回來挺陳柏惟嗎？令人質疑。

有網友在PTT貼文表示，比照一下有用力催對決的高雄市議員黃捷罷免案，投票率41.54%，同意18.95%、不同意22.43%。陳柏惟在2020年立委選戰擊敗顏寬的投票率為77.2%，3Q得票率為51.15%、顏寬恒48.85%。

該網友接著指出， 所以說催出投票率未必就是罷免成功。如果投票率越高，代表年輕人有回來投。

網友留言表示，「穩了、滿街都年輕人。」、「漂回來是討厭的也很多喔。」、「DPP這一波大概是要對中立選民交代︰我很努力囉，補選記得10/2。」、「現在風向不一樣啦，投票率高對3Q有利？只能打問號。」、「關鍵還是有沒有過25%門檻吧，40-45大概55波，過45大概就掰了。」、「年輕人也要看看是什麼樣的年輕人啊XD。」