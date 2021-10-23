全聯福利中心昨（22日）宣布收購大潤發，擴張事業版圖，大有一統江湖的氣勢，有網友形容台灣量販店的競爭就如奧運一般，如今全聯收購大潤發，不少人驚呼「福利熊時代來臨」的同時，也好奇現在市面上還有哪家量販店能與它匹敵，許多網友點名家樂福，「他們網路購物有夠便宜，折價券發不手軟的」、「進口的自有品牌很棒」。

全聯昨晚間突宣布收購大潤發，隨即歐尚集團和潤泰集團相繼證實此事，處分大潤發流通事業普通股票，出售給全聯實業，此併購預計2022年中完成。

此次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，全聯表示，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。

1名網友在PTT上發文，形容台灣的量販店之爭猶如奧運一樣激烈，如今僅剩全聯、家樂福兩強爭奪金牌，好奇哪家最終能獲得勝利。

貼文曝光後，兩派網友各持己見，議論紛紛。一派網友力挺家樂福，「當然家樂福，他們網路購物有夠便宜，折價券發不手軟的」、「家樂福」、「家樂福一票」、「現在都去家樂福買」、「都變很貴，但家樂福主打外國商品」、「支持家樂福」。

而另一派網友則看好全聯，不僅吃下大潤發，認為家樂福如今也風雨飄搖，「家樂福不是要被法國放生了？」、「家樂福不是也要開溜了嗎？當然是全聯」、「家樂福看不到全聯的車尾燈好嗎」、「全聯獨強啦」、「近年全聯新店或改裝，有比較寬敞，好逛」。