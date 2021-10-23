大陸全國人大常委會23日召開會議，通過授權大陸國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。試點期限為5年，由國務院制定試點具體辦法，試點地區政府制定具體實施細則。至於試點實施啟動時間，將由國務院確定。

財政部、稅務總局負責人隨後表示，將依照全國人大常委會的授權，起草「房地產稅試點辦法（草案）」，按程序做好試點各項準備工作。

新華社報導會議通過的試點方案內容：一，試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。非居住用房地產繼續按照「中華人民共和國房產稅暫行條例」、「中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例」執行。

二，大陸國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。國務院及其有關部門、試點地區人民政府應當構建科學可行的徵收管理模式和程序。

三，國務院按照積極穩妥的原則，統籌考慮深化試點與統一立法、促進房地產市場平穩健康發展等情況確定試點地區，報全國人大會常委員會備案。

試點期限為5年，自國務院試點辦法印發之日起算。試點過程中，國務院應當及時總結試點經驗，在授權期限屆滿的6個月以前，向全國人大會常委員會報告試點情況，需要繼續授權的，可以提出相關意見，由全國人大常委員會決定。條件成熟時，及時制定法律。