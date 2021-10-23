高雄市議員陳若翠日前關心大陸親屬來台奔喪事宜，今（23）日更偕同台灣婦女聯合會理事長湯金華、國際女性聯盟負責人譚金鳳，探望其中1名周姓陸配在台的一對兒女，並致贈慰問金。（陳若翠提供）

高雄「城中城」大火奪走46條性命，其中有3名大陸配偶，高雄市議員陳若翠日前關心大陸親屬來台奔喪事宜，今（23）日更偕同台灣婦女聯合會理事長湯金華、國際女性聯盟負責人譚金鳳，探望其中1名周姓陸配在台的一對兒女，並致贈慰問金，勉勵兄妹倆要堅強面對家庭變故，努力度過難關。

陳若翠指出，住在城中城7樓的周姓陸配不幸在大火中喪生，兒子一開始也因嗆傷送進高榮加護病房，經過治療及觀察後移住一般病房，今天剛剛出院。陳若翠關心兩兄妹未來生活，陪同的社會局社工表示，市府慰問金都已發給家屬，兩兄妹都有工作，但老闆都希望他們穩定以後再上班，社會局也以依親名義給予兩兄妹租屋補助。

來自湖南株洲的湯金華表示，她嫁來台灣30年，覺得有能力就為大陸姊妹服務，這次她第一時間聽到城中城傳出火警，就趕快聯絡住同棟樓的陸配，了解是否有其他大陸姊妹受災。

湯金華後來知道有三死二傷後，強忍心裡的悲痛，立即以台灣婦女聯合會名義發起小額募款，全台各地分會共襄盛舉，多則5000、少則幾百，大家共同表達對大陸姊妹的關心，希望在政府的救助之外，也能多一份幫助的力量。

湯金華稍後與特地遠從台中南下的譚金鳳，轉往長庚醫院探視城中城大火中受傷的陳姓陸配。湯金華表示，目前總共募得捐款6萬元，今天致贈周姓陸配兒女2萬元、陳姓陸配1萬2千元，另外吳姓與林姓兩位罹難陸配家屬各1萬2千元，剩餘作為買水果探望的雜支。

陳若翠表示，陸配嫁來台灣，生活在台灣這塊土地上，也是我們自己的同胞，不幸遭逢巨變，希望能略盡棉薄之力幫上一點忙，除了料理後事之外，如何協助安頓家屬生活也是接下來可以做的，包括住屋產權的問題，服務處也都可以提供法律顧問服務，期盼陪伴家屬早日走出陰霾。