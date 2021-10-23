領銜人楊文元感謝支持者一路相挺，終於「找回光榮、贏回台中」。（張妍溱攝）

「真的罷掉了！」台灣基進立委陳柏惟罷免案，23日以超過7萬3744張同意票，終於罷免陳柏惟成功，志工相擁而泣，領銜人楊文元感謝支持者一路相挺，終於「找回光榮、贏回台中」。

領銜人楊文元表示，感謝第二選區37萬的鄉親，這是最光榮一刻，台灣的民主與進程上最大的一個進步，讓全國民代有所警惕，如果當選後違背了民意，陳柏惟下台就是最好的典範，今晚是他這一輩子最感動的時刻，感謝志工陪著他們走到現在，他與志工們將回歸百姓，同時提醒下一個立委對選民及這片土地的承諾。

下午2時許投票率已經破4成，4點投票結束，支持罷免民眾湧入刪Q總部，開票結果也陸續回傳，一路均暫時領先，支持者高喊「展現民意、繼續加油」，最後同意票衝破7萬3744，總部於6：15分宣布罷免陳柏惟成功，現場歡聲雷動。

依《選罷法》規定，罷免通過門檻為「同意票高於不同意票」、「同意票達原選舉區選舉人總數1／4以上」。以該選區來看，當地選舉人數29萬4976人，若有7萬3744人投下同意票，且票數高於不同意票，就確定陳柏惟被罷免，自結果公告日起3個月內須完成補選。