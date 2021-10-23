2021罷免陳柏惟立委選舉得票數分析。（圖／陳友齡製圖）

基進黨立委陳柏惟遭到罷免，國民黨主席朱立倫也在第一時間出面回應，表示這次投票結果，是屬於台中人民的勝利，也要對台灣民主表達最大的敬意。至於被問到下一個目標是否為無黨籍立委林昶佐，朱立倫說當前目標是12月18日的四個公投。

朱立倫表示，不能讓一個傲慢的立委，永遠只會打著抗中保台口號，卻從沒站在民意，為民生議題發聲。遺憾的是，民進黨包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與旗下民代，依舊持續操作成抗中保台意識型態的選戰，但這次結果也告訴大家，只會用意識形態方式操作，不去關心空汙、萊豬議題，民眾也用選票告訴民進黨結果。

對於補選問題，朱立倫表示一切尊重選委會流程，並根據在地民意，推出最合適的候選人，至於下一個目標是否為萬華區立委林昶佐，朱立倫說當前最大目標，是在12月18日的四個公投。

而陳柏惟被罷免後，顏寬恆會是補選的候選人嗎？朱立倫表示，一切尊重選委會。