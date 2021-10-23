國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，會依程序提出適當的人選，重新贏回第2選區的立委。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部主委李天生強調，預計在明年1月底舉行投票，將再研究方案，初步不排除徵召人選。（盧金足攝）

2021罷免陳柏惟立委選舉得票數分析。（圖／陳友齡製圖）

第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，23日投票結果出爐，通過陳柏惟罷免案，第2選舉區須在3個月內完成補選，預計在明年1月底舉行補選，國民黨獲再度收復失土機會，將提出強棒人選，民進黨表示不排除徵召，民眾黨不一定會參選，將開會研擬適當參選戰將。

依據《公職人員選舉罷免法》第91條，罷免案投票後，中選會應在投票完畢7日內公告罷免投票結果，若罷免案通過，陳柏惟自公告日起解除職務，台中市第2選舉區須在3個月內完成補選，預計在明年1月底舉行補選。

國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，陳柏惟當選台中市第2選區立委後，言行不一，服務不好，公民團體以微薄的力量，感動很多選民，也獲很多在地民眾認同，但公民團體低調地進行罷免行動，連國民黨台中市黨部都想要幫助他們。

林敏霖說，地方上已經感受很多選民對陳柏惟的不滿，靠著公民力量成功罷免，代表民眾的力量，即使當上立委也不能輕忽，依《選罷法》規定，要在3個月內進行補選，國民黨會依程序提出適當人選，重新贏回第2選區的立委。

民進黨台中市黨部主委李天生對通過罷免陳柏惟表示，國民黨和顏家傾巢而出，這場罷免是沒有正當性的罷免，對照一方財大勢大，不只是單純的罷免，而是有他的目標，傾全力來罷免陳柏惟，「有這麼大的報復性，能量太大」，造成罷免同意，因通過罷免依法要在3個月內進行補選。

第2選區立委補選在即，民眾黨表示，將開會研擬最佳人選。