許多人早上習慣吃吐司，將烤的酥脆的吐司，再抹上喜歡的果醬，簡單就很美味。不過，不管口味甜或鹹的抹醬吐司，熱量都相當驚人！營養師高敏敏近日分享「抹醬吐司熱量排行榜」，光是厚片吐司跟薄片吐司的熱量就差了200大卡，在塗上抹醬後，馬上累積更多熱量和糖份。排行榜第一名的抹醬吐司，熱量比奶酥、花生都還要高！

你是吐司控嗎？高敏敏今（23日）在臉書分想抹醬吐司的熱量排行榜，常見的薄片吐司熱量約70大卡，厚面吐司則約270大卡，大約和一碗白飯相當，兩者差距很大，塗上抹醬後，熱量更是驚人！

營養師高敏敏近日分享「抹醬吐司熱量排行榜」，第一名的抹醬吐司，熱量比奶酥、花生都還要高！(摘自高敏敏臉書)

●NO.1香蒜吐司：厚片389大卡；薄片189大卡。

●NO.2奶油吐司：厚片375大卡；薄片175大卡。

●NO.3榛果吐司：厚片371大卡；薄片171大卡。

●NO.4花生吐司：厚片369大卡；薄片169大卡。

●NO.5奶酥吐司：厚片359大卡；薄片159大卡。

●NO.6煉乳吐司：厚片318大卡；薄片118大卡。

●NO.7巧克力吐司：厚片312大卡；薄片112大卡。

●NO.8草莓吐司：厚片311大卡；薄片111大卡。

●NO.9藍莓吐司：厚片309大卡；薄片109大卡。

高敏敏指出，這邊抹醬的熱量是一片15g的份量，大約和飛機上或飯店所提供的小盒果醬一樣，若喜歡兩片都塗抹醬一起吃，那熱量又要再x2了！另外，高敏敏提醒，甜口味的吐司，通常不會加蔬菜，所以吃下去就是滿滿的澱粉和糖份。建議可以搭配乳製品或蔬果一起吃比較營養，偶爾淺嚐就好。