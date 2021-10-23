經濟部科技應用前進仁愛鄉，每年可增加4000萬元產值。（李從秀提供／廖志晃南投傳真）

經濟部與仁愛鄉公所，23日舉辦「科專成果原鄉場域應用計畫」啟動儀式，將投入工研院、資策會技術能量，以食農、旅運雙核心建立示範場域，預計每年食農可提高3000萬元、旅運提高1000萬元產值。

經濟部技術處處長邱求慧表示，將科技成果導入原鄉，感謝仁愛鄉提供場域，目前先以5項技術運用在食農及旅運上，除了創造新服務模式與產業升級，還可增加原鄉工作機會，帶動青年返鄉。

在「食農」科技部分，工研院「精準滴灌系統」搭配環境感測、智慧監控等科技，可提升特用作物種苗育成率與收成，讓傳統栽培減少至少50％以上的用水量；「DNA鑑定技術」讓特色作物擁有純正的身分證明；「多重壓差萃取技術」精準解析成分，將作物優質成分標定萃取出來後（如高抗氧化、角鯊烯、多種維他命等材料），有利於應用到如美妝、養生飲品等特色商品研發，帶動農產高值、特色化。

在「旅運」科技部分，資策會建置的「即時大眾運輸資訊」結合幸福巴士，掃描 QR code 即可以取得車輛即時位置和到站預估，提升公共運輸搭乘便利性；「智慧運輸派車服務」則開展交通共享模式，未來更可望拓展到載貨領域，活絡原鄉人及貨物流通，活絡在地經濟。

工研院副院長彭裕民表示，科技農工技術成果導入原鄉場域，可省工省力，在缺水的山區，植物健康管理系統用最簡便裝置行環境感測、灌溉；透過精準的成分解析，有利於原鄉特色作物找出新用途並開發新產品。