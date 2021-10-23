《國防新聞》（Defense News）22日報導，美國在近期的北約（NATO）國防部長會議中，繼續說服各成員國及合作夥伴共同對抗中國大陸，不過許多東歐盟友對此表達擔憂，強調不應忽視虎視眈眈的俄羅斯。

報導指出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）22日在防長會議中，明確將北約視為美國對付中國大陸的「王牌」；奧斯汀表示，在面對中國大陸威脅時，「像北約這樣的聯盟是我們最大的優勢之一」，稱盟友與合作夥伴們對印太情勢愈來愈感興趣，有助於確保當地的自由、開放和現有國際秩序穩定。

但北約老對手俄羅斯的威脅也正在增加，其今年春季於烏克蘭邊境集結大量軍力，並在各方接觸時採取更激烈的手段；如該國今夏曾聲稱對進入黑海的英軍45型驅逐艦「防衛者號」（D36）鳴槍及投彈警告，不過遭英國否認。

這讓身處第一線的東歐國家感到不安，愛沙尼亞國防部長拉內特（Kalle Laanet）曾於月初的「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）中強調，俄羅斯非常希望美國將注意力放在太平洋，而非歐陸；羅馬尼亞也呼籲美國在北約東翼常駐更多部隊，對俄羅斯發出明確的訊息。

奧斯汀在參與北約會議前先訪問了羅馬尼亞、烏克蘭和喬治亞，安撫不安的盟友及合作夥伴，並以尖銳言詞批評俄羅斯，將其稱為「和平的障礙」，但並未做出實際承諾。前愛沙尼亞防長、現愛沙尼亞駐北約代表路克（Jüri Luik）強調，第一線國家並未尋求「戲劇性」的大規模增援，但希望看見北約於當地的實力穩步增長，包括更多盟軍駐防、聯合演習等。