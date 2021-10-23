大陸知名鋼琴家李雲迪日前被官方證實涉嫖娼被捕，對象為29歲的陳姓女子，隨後更有陸媒報導指出，李雲迪其實今年上半年就因嫖娼被抓，只是當時消息未曝光，甚至爆出李雲迪買春價碼一次1萬人民幣(約4萬3台幣)，引爆網友熱議，同時更釣出一位來自大陸福州的專業老司機，分享當地極樂選妃秘辛。

李雲迪被爆嫖娼細節，都是使用實名轉帳交易，價碼每次1萬人民幣，讓台灣網友也忍不住在PTT發文問：「李雲迪嫖一次4萬的妹有多頂？」更吸引不少老司機爭相分享經驗「去日本玩AV女優4至10萬日幣」、「有名AV要台幣10萬以上，朋友真實經驗」。

大陸老司機專業分享當地極樂秘辛。(翻攝PTT)

其中更有一位來自福州的大陸網友，分享當地的極樂選妃秘辛，稱大陸樓鳳還有分中端、高端，中端價碼在1200至1500人民幣（約5200至6500台幣）左右，高端價碼則是2000至4000人民幣(約8700至17000台幣)，還有一種就是李雲迪玩的「全球送」，也就是全國跑，價格8千人民幣起跳加機票交通費，約莫1萬人民幣，小姐素質真的就是表特版（Beauty）推爆等級。但這位福州老司機也說，最怕就是照片有落差，錢花下去來了個高端等級的就虧大了。

這位大陸老司機的經驗分享，竟意外讓兩岸網友大團結，令該文章在PTT火速被推爆，留言一則比一則還逗趣，「請容我叫你一聲大哥」、「兩岸和平大使」、「太專業了吧老鐵」、「老司機帶帶我」、「八卦版什麼人都有XDD太神啦」、「這篇文充滿祥和之氣」。