台中市第二選區台灣基進陳柏惟罷免案今天（23日）投票，結果出爐，同意票跨越73744票門檻。藥師林士峰指出，這證明了，即使有全國最大黨的力挺，台灣人還是有能力罷免不適任的民代。

藥師林士峰23日在臉書貼文表示，謝謝台中第二選區的選民，幫我們用選票證明了，即使有全國最大黨的力挺，台灣人還是有能力罷免不適任的民意代表。

藥師林士峰接著表示，別了，陳柏惟。台灣的罷免制度，其實對反罷免方還是稍佔上風，如果標的人物不要太差，一般很難罷免成功。如果以下兩個條件沒有達成，罷免都會失敗︰1同意票沒過25%；2.不同意票大於同意票都會失敗。

網友表示，「肇事逃逸這真的不行。」、「終於可以大聲說抗中保台不是吸票機。」、「那應該感謝他能做得那麼差，不然我跟藥師看法一樣，要成功很難。」、「大港你贏啦！刪Q送給你。」、「人民還是要有是非，才是國家人民之福。」、「本台中人只能說Q粉和粉綠拿自己的思維揣測台中人是最不智的行為XDDD，但以大烏龍地區的特性而言，票數接近很正常。」、「全國最大黨不是無所不能的。」