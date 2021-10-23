據勞保局統計，截至去年年底為止，規模在50人至99人之間的事業單位有1萬2063家、勞工人數達82萬5903人，若依現行的「勞工健康保護規則」，50人以上事業單位可望在明年都要實施醫護臨場健康服務，但若依職安署預告修正的勞工健康保護規則，則僅有約1000家事業單位符合，事業單位縮水甚多。

依職安法明定「事業單位勞工人數在50人以上者，應僱用或特約醫護人員，辦理健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項」，依現行的「勞工健康保護規則」規定，勞工總人數在50人至99人者，從明年施行，未料近日職安署預告修正勞工健康保護規則，將原本50至99人之間的事業單位再新增要求要有具特別危害健康作業的勞工才適用臨場健康服務。

職安署說明，考量勞工人數在50至99人事業單位多為小型企業，其資源與經費相對不足，為降低事業單位衝擊，及兼顧維護勞工權益，明定其具特別危害健康作業優先適用；勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，考慮小規模事業單位資源較為不足，如果實施恐怕會參差不齊，而依預告修正的「勞工健康保護規則」，明年起50至99人的事業單位中只要有1個人從事如高溫、輻射、噪音等特別危害作業，就要提供臨場健康服務，否則可依職安法要求限期改善，不改善可處3萬至15萬元罰鍰。

張國明指出，目前也將透過就業安定基金提供2億元預算「推動中小企業臨場健康服務補助計畫」，補助的對象仍在評估，但至少199以下的事業單位仍是補助的對象，至於實施多年的200人至299人的事業單位臨場健康服務則仍待評估。勞工健康保護規則預告至本月27日為止。