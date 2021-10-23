桃園男子阿豪（化名）遭前女友Q提告，從陽台翻進Q家，還強吻、摸胸猥褻，Q因反抗導致導致腳趾骨折與腹部挫傷，阿豪甚至「頭錘」牆壁木板，造成嚴重毀損，Q提告強制猥褻附帶民事求償120萬元；不過桃園地院法官認為，事發2年後女子才提告已喪失時效，且強制猥褻部分亦未提出實際損害金額為何，提起訴訟為無理由，因而駁回女子聲請假執行之訴，還可上訴。

根據判決書，女子Q指控，阿豪於2018年10月某日，未經其同意從其住處陽台後窗戶入侵屋內，並強吻其後頸部，還從後方以雙手環抱並以手觸碰胸部等處，讓其無法抗拒，並受有左腳指第五指挫傷、腹部挫傷等傷害。

Q還說，阿豪事後用頭部撞擊住處的牆壁木板造成毀損，總計花費52萬元修繕費用，加上精神損害賠償，向阿豪求償120 萬元，並向法院聲請假執行。

不過阿豪喊冤，表示當時是想找Q好好談談，但她不肯開門，才會從陽台進入；至於猥褻則是Q加油添醋；阿豪唯一承認的是，自己有「頭錘」木板牆，不過求償金額過高，且3年後才提告，已逾訴訟期。

桃園地院法官認為，按「時效完成後，債務人得拒絕給付」、「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；女子提起訴訟已逾時效，依侵權行為之法律關係，女子請求被告給付120萬元為無理由，應予駁回。另女子提起訴訟既經駁回，其假執行之聲請，應併予駁回，本案還可上訴。