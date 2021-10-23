今天在NBA場上湖人又以105：115輸給太陽，中間一度落後達30分，連同熱身賽吞下8連敗，剛入選聯盟歷史75大球星的王牌內線安東尼戴維斯(Anthony Davis)表現差強人意，在比賽過程中還與隊友霍華(Dwight Howard)發生激烈爭執，讓外界都看傻了眼，場上場下都顏面盡失，看不出歷史75大球星的霸氣。

這場比賽戴維斯打38分鐘為全場最高，拿下22分14籃板3助攻1抄截2火鍋，投籃命中率18投3中33.3%，外線1投0中，罰球11投10中，出現2次失誤3次犯規，場上正負值僅-6，為全隊第5低，雖帳面上拿下雙十，但在前半段比賽並沒有跳出來，且靠罰球拿下近一半分數，論場上效率還輸給對方內線艾頓(Deandre Ayton)。

替補的安森尼(Carmelo Anthony)都來得高效，他本場上25分鐘，拿16分5籃板，投籃命中率11中5有45.5%、外線6投4中66.7%、罰球2投2中，只出現1次失誤，讓戴維斯顯得差勁，這場比賽第三節結束湖人落後太陽高達27分，當時僅靠詹姆斯(LeBron James)獨挑大樑，韋斯布魯克(Russell Westbrook)得分未破10，戴維斯也僅拿10分出頭。

第二節中斷戴維斯被換下場，與隊友霍華(Dwight Howard)發生激烈爭執，鏡頭捕捉到他朝霍華破口大罵，之後互相推擠，據報導他疑似質疑霍華表現，之後兩人坦承是因場上溝通出現問題，目前雙方已沒任何代溝，不過戴維斯情商此時肯定被外界嚴格放大，畢竟入選歷史75大球星，在場上應該展現領袖風範。

戴維斯上季例行賽為湖人出賽36場，平均上場32.3分鐘，拿下21.8分7.9籃板3.1助攻1.3抄截1.6阻攻，投籃命中率49.1%、外線26%、罰球73.8，到季後賽他打了5場，平均上場28.8分鐘，拿下17.4分6.6籃板2.6助攻1.6阻攻，投籃命中率40.3%、外線18.2%、罰球83.3，沒能幫助湖人拿下太陽，外界開始對他產生質疑，容易受傷的體質更是一大弱點。