基進黨籍立委陳柏惟罷免案通過，成為史上第一個被罷免的立委。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，「刪Q行動」成功，不僅代表抗中保台牌失靈，同時也宣告民進黨將全黨陪葬，未來也會引發一連串不信任投票效應，相信之後的4大公投、罷免立委林昶佐都會受到鼓舞。

王鴻薇表示，台灣在2年內連續罷免市長、立委及議員，對所有政治人物和政黨而言都是警訊，雖然民進黨在此次高度動員，力挺陳柏惟，但最後「刪Q行動」仍然成功，她認為這有3大政治意義，首先是「抗中保台牌失靈」，2020年民進黨和陳柏惟憑藉著抗中、芒果乾席捲選票，陳作為空降部隊，在民進黨不敢派人選的地區脫穎而出，並非才能過人而是抗中牌發功。

王鴻薇揶揄，陳柏惟面臨罷免，拿不出像樣的成績單，只能繼續打抗中牌，在選前一再操作抗中保台，把所有贊成罷免的人都打成中共同路人，但今天台中二選區有超過半數出來投票，最後也是高票罷免，陳柏惟和民進黨是不是可以繼續栽贓這些選民都是中共同路人？

王鴻薇認為，經歷過疫情，陳柏惟在國會荒腔走板的表現，一再玩抗中老梗，顯然選民不買單，而這對執政的民進黨難道不是一個警訊？繼續以中國當擋箭牌，移轉施政無能焦點，已經被看破手腳。

王鴻薇說，第二項是政治意義為「民進黨全黨陪葬」，罷免案前2周，蔡英文以主席，總統之尊指示不能讓陳柏惟孤單。指令一下，民進黨各級民代，甚至高雄立委邱議瑩，趙天麟都可以不顧高雄城中城大火的災情，強挺陳柏惟。更可議的是國家機器動員，高鐵又推出優惠票，民進黨全黨挺一人，但陳柏惟卻倒了，顯見這場罷免不是陳柏惟的失敗，更是民進黨的失敗。

王鴻薇說，第三項則是不信任投票效應啟動，她認為民進黨強挺陳柏惟，不是陳柏惟多可愛，而是接下來的4大公投、罷免立委林昶佐，甚至2022縣市長選舉的骨牌效應不能不防。即使4大公投在疫情影響下聲勢下跌，但「刪Q」再度點燃民眾對民進黨不信任投票的怒火，野火燎原，讓之後的公投戰大受鼓舞。

王鴻薇表示，林昶佐悲，邱國正喜。為什麼這麼說，大家也都知道原因了。