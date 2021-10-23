聯發科（2454）23日舉行線上家庭日活動，全公司員工及家屬透過視訊同歡，活動由藝人阿Ken與Sandy吳姍儒共同主持，活動中邀請歌手徐佳瑩及伍佰表演。聯發科董事長蔡明介表示，持續對後續市場抱持正面看法，並感謝全球聯發人齊力合作，今年很開心能夠透過線上形式，讓同仁一起雲端相聚，創造特別的家庭日體驗2021是不凡的一年。

聯發科23日舉行線上家庭日活動，讓全公司員工及家屬透過視訊同歡，活動中邀請到金曲歌后徐佳瑩、世界冠軍後龍國小扯鈴隊、親子帶動跳的藍波老師及泡泡哥哥，帶給員工及家屬充滿互動的線上歡聚時光，最後由蔡明介偕同高階主管一同與搖滾巨星伍佰同台高歌「世界第一等」。

聯發科表示，公司特別為員工準備「專屬互動禮盒」，裡面有網路人氣爆米花、紓壓花草茶、無限積木盒及專屬互動卡，大會活動採掃描QR Code輸入專屬序號入場，讓員工同時擁有實體享受及網路連結的零距離，開啟新型態員工活動的創意模式。

蔡明介表示，每年輪流舉辦的家庭日及運動會，是一年一度可以讓同仁與家人一起同歡的時刻，每年也都很期待在這樣的場合跟同仁及家人見面因為疫情的關係，2021年很開心能夠透過線上形式，讓同仁一起雲端相聚，創造特別的家庭日體驗2021是不凡的一年，全球聯發人合力締造佳績

蔡明介指出，我們在2020年掌握疫情帶來的契機，創造年營收突破100億美元的歷史表現；2021年我們更是持續乘風而上，截至9月底止營收總和已突破2020全年營收，達到新台幣3647億元。

蔡明介說，全球聯發人齊力合作，產生最大綜效，是我們能夠不斷展現卓越表現的基石，感謝所有同仁在自己的崗位努力，不畏挑戰、竭盡所能使命必達公司在5G、Wi-Fi 6、ARM運算產品、人工智能、多媒體與資料運算等技術等領域領先，持續投資關鍵技術，相信多元化平台將產生綜效，在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢。

蔡明介表示，公司持續擁有領先地位，而我們也對市場需求保持正向看法；我們會持續投入，透過創新的產品與技術驅動未來數位轉型，也期待所有同仁能夠繼續與公司齊心努力，一起再創高峰。