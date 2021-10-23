嘉義縣中埔鄉和睦國小學童體驗用米做出米麵條。（和睦國小提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣中埔鄉和睦國小推行食農教育，自疫情趨緩後的9月開始辦融入課程的教學活動，更邀請米師傅吳文宜駐校3天，吳文宜搬來4台大烤箱，帶著學童體驗用米穀粉製成米蛋捲、米餅乾與米麵條，更將新興米的妙用推廣給家長。校長陳振興說，和睦的食農教育雖然沒有綠油油的稻田，但藉由讓學生接觸米的「甜味」及應用了解米食。

米師傅吳文宜開著貨車搬下4大台烤箱來到學校，師傅帶著二年級、四年級的孩子們體驗由米穀粉製成的米蛋捲、米餅乾與米麵條，23日更將新興米的妙用推廣到社區家長。陳振興說，平時吃到的麵條等都是以小麥製成，透過這樣的課程，讓學生知道米也能有多樣的應用。

和睦國小9月起陸續開辦相關食農教育課程，包括邀請絲瓜農到校上絲瓜的故事，也教學生用絲瓜絡製作創意穀倉；五年級學生從手做壽司中搭配認識壽司與稻米的歷史演進；六年級在手作米布朗尼的活動前帶入台灣加入WTO後稻米進口與飲食習慣的改變，對農民生產意願的影響的議題，再到理解農委會推動新興米製品等系列活動對民生影響。

參加米食教育的學生說，沒想到米麵條煮起來的口感也很好，更驚訝稻米竟然也能做成餅乾，甚至是西方甜點布朗尼等，非常有趣。陳振興說，和睦國小的食農教育雖然無法在綠油油的稻田舉行，但讓孩子們體驗手作西點的甜味、接觸農友的田味也是很有意義的食農教育體驗。