桃園市勞動局為鼓勵傳承傳統技藝、鼓勵年輕人投入，連續2年舉辦百年薪傳達人選拔，但參賽者平均年齡都年過半百，尤其泥水、木工、鐵工更是嚴重斷層，今年漆藝奪冠的黃郁皓年僅29歲，不諱言職場年輕人不到1／5，怕吃苦、怕熱寧可端盤子，但他提到只要撐下去，月薪6至7萬不是問題，「堅持是成功唯一的路！」

桃園市為推廣勞動價值、發揚傳統工藝，2019年創全國之先舉辦「三聖先師」技藝傳承嘉年華，表揚工藝達人，近2年改為競賽制，舉辦「桃園藝承百年薪傳」技藝推廣暨達人選拔活動，今年更創「新秀組」，希望為產業注入新血、鼓勵青年接棒，但除了常見的服裝及廣告設計有年輕面孔，泥水（砌磚）、木工、鐵工（外觀模型）參賽者和得獎者平均年齡都過半百。

在漆藝奪冠的黃郁皓笑言自己是異類，自小愛繪畫，高中階段參加技能競賽就是油漆裝潢選手，一頭栽進油漆世界，因為喜歡手繪的溫度，不若工業設計的同儕多從事電腦繪圖設計或轉行，走上漆作師，把牆當畫布，笑言從學生時代周末、寒暑假每天都在從事漆藝，已投入10餘年，雖然屬勞力密集工作，幾度累到想放棄，但因為一股偏執而堅持。

「斷層真的很嚴重！」黃郁皓不諱言，職場遇到的工班8、9年級生不到2成，6成都是中高齡師傅，自己成立團隊「台漆線漆作」、也在桃竹苗職訓擔任漆藝班外聘老師，但學員大都「學興趣」，徒弟難尋，他提到不只是單純油漆刷牆面，像國外流行多年的仿飾漆，30萬的石材透過繪畫技巧，2、3萬就能呈現，近來越來越夯，漆作師月薪6至7萬不是問題，只要堅持，後續發展會更多元。

桃園市長鄭文燦說，職業達人就是專注、認真的職人精神，以前當學徒要磨練多年才能出師，現在政府透過制度化的職訓、師徒制，培養下一代的職業達人，市府積極推動各類職訓，希望傳達「一技在手、終生受用」的重要性，在勞動局與各工會用心照顧勞工下，桃園的失業率維持在4％以下，無薪假人數也是六都第二少。