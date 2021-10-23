台中市第2選舉區立法委員陳柏惟罷免成功，前台中市長林佳龍今表示，在從政的路上，所有的路都不會白走。

林佳龍指出，罷免案已經通過，心中雖有遺憾，但尊重人民的決定。

他說，陳柏惟的承擔以及奮戰精神值得肯定，「佳龍想告訴柏惟和台灣基進黨，在從政的路上有風有雨在所難免，不管是成功或失敗，所有的路都不會白走，人生也是如此」。

他表示，只要不忘踏上政治道路的初心，不忘心裡那股改革的熱情，凌雲壯志終有實踐的場所。台灣民主仍須有一波又一波年輕一輩的投入，才能催生出新的未來。請不要放棄，請為台灣繼續努力！