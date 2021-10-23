台中市立委陳柏惟罷免案23日舉行，最後投票結果，以同意票7萬7899，通過陳柏惟罷免案。國民黨主席朱立倫（見圖）晚間出席回應，這是台灣民主的最好表現。媒體詢問主席國民黨將推出什麼人選，他回應會尊重民意推出最適合的人選。（鄧博仁攝）

陳柏惟罷免成功！ 朱立倫致敬台中選民喊：台灣民主勝利

台灣基進立委陳柏惟罷免案今天通過，國民黨主席朱立倫晚間表示，他向基於在地民意，以及對傳統美德的堅持，站出來支持罷免的台中海線選民表達最高敬意，也對台灣民主的勝利、對人民的勝利表達敬意。至於後續補選規劃，朱說，一切依照選委會規劃的時程，尊重在地民意，推出最適當的候選人。

陳柏惟罷免案下午4點開票起，國民黨主席朱立倫即坐鎮黨中央，緊盯開票結果，晚間他現身對媒體發表談話，他先向7萬8千名台中市大肚、烏日、龍井、沙鹿、霧峰等區的鄉親，表達最高的敬意，因大家不畏懼執政黨的打壓、汙名化指控，站出來用選票表達在地民意，共同完成罷免。

朱立倫強調，今天結果是在地鄉親的勝利，也是台灣民主的勝利，國民黨永遠跟民眾站在一起，堅決主張反毒、反萊豬、反空汙，絕不能讓傲慢、打著抗中保台口號、沒站在民意這一邊的立委續留立院。

朱立倫指出，很多長者認為台灣最美的是傳統美德，但這並不是民進黨口中的進步價值，所以今天有很多鄉親，基於在地民意的力量，以及對傳統美德的堅持，大家站出來投票。

朱立倫說，遺憾的是，過程當中，民進黨包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、民進黨籍立委等，用分化對立、惡意指控國民黨的方式，甚至想要把這場選戰，變成又是一個抗中保台口號式的罷免選戰，可以不要再如此了吧！

朱立倫表示，接下來的4項公投，國民黨會全力以赴，會一步一腳印，讓台灣民眾了解，今天對於民進黨長期執政不力，大家在12月18日要站出來投票，除了堅持是非對錯以外，也是對蘇貞昌的不信任投票、對民進黨政府的不信任投票。