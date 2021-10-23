桃園市勞動局23日在桃園區風禾公園舉辦職訓成果展暨就業博覽會及技藝達人表揚活動。(蔡依珍攝)

桃園市勞動局23日在桃園區風禾公園舉辦職訓成果展暨就業博覽會及技藝達人表揚活動。(蔡依珍攝)

桃園市勞動局23日在桃園區風禾公園舉辦職訓成果展暨就業博覽會及技藝達人表揚活動。(蔡依珍攝)

桃園市勞動局23日在桃園區風禾公園舉辦職訓成果展暨就業博覽會及技藝達人表揚活動，市長鄭文燦說，近2年雖然遭逢疫情挑戰，但市府每年辦理超過300場徵才活動，就業媒合率高達86.6％，平均每人有3個工作，失業率維持在4％以下，無薪假人數也是六都第二少，市府會持續強化職訓和媒合，希望所有市民都「有頭鹿」。

鄭文燦說，疫情期間，市府勞動局與各工會用心照顧勞工，桃園的失業率維持在4％以下，無薪假人數也是六都第二少。市府也配合勞動部推動多項勞工計畫，例如在安心即時上工計畫中設立疫苗服務專員，減少民眾預約接種時數位落差的恐懼，並提升疫苗接種涵蓋率；辦理失業勞工再就業「安穩僱用計畫」，提供超過9000個職缺名額；配合中央推動「應屆畢業青年尋職津貼計畫」，求職3個月期間，最高可獲得補助3萬2000元；推動「青年就業三讚計畫」，其中「就業讚－青年安薪就業讚方案」，鼓勵桃園青年穩定就業，穩定就業滿6個月可領2萬1000元，每年媒合超過2萬2000位青年穩定就業。

鄭文燦指出，桃園升格後，桃園首度就業保險投保薪資約2萬7000元，去年底首度就業保險投保薪資達3萬1000元，顯見青年貧窮化、薪資停滯的問題逐漸克服中，市府每年辦理超過300場徵才活動，去年就業媒合率達到86.6％；市府也重視中高齡者就業，試辦50歲以上重返職場的津貼，鼓勵中高齡者再就業，讓社會安全網更加完善。

鄭文燦說，台灣在疫後進入新的時代，培養人力的方法要不斷提升，讓每種職業得到保障，市府積極推動各類職訓，包括美容美髮、程式設計、中西式餐飲烹飪等課程，並規畫推動工地管理人員、保母與托育人員、照服員以及職業駕駛等計畫。此外，桃園是PCB產業的重鎮，市府也研議與PCB產業合作，建立PCB學院辦理工程人員認證，提升勞工就業競爭力。

今日就業博覽會也邀請日月光、頎邦科技、合晶科技、桃苗汽車、榮工工程、新竹物流、統聯汽車等60家績優企業，提供超過3400個多元工作職缺，希望有求職或轉職需求的民眾，都能找到理想的職缺。

現場將也展示職訓班訓練成果及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「創業市集」專區，職訓班展示內容包含體驗時尚剪髮、品嚐道地美食小吃、肩頸按摩、指甲彩繪、3D列印作品展示等互動體驗，而創業市集專區則邀請10 家優質的新創企業主進行微型創業成果展示，藉由新創企業主展出自家產品，讓與會的民眾可以體驗獨特創意小物及特色商品，更加瞭解微型創業的內容，一起共同推廣桃園在地文化特色及團隊。

今天也特地安排重機具體驗及DIY體驗等技職活動，希望民眾透過活動進而引發對專業技職之興趣，活動並搭配現場職訓攤位，規畫「職訓大探索 一鹿闖天關」好玩有趣的闖關關卡及摸彩活動。