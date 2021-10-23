台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，同樣正面臨第二階段連署罷免的台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐今再次呼籲國民黨主席朱立倫，「冷靜思考，適可而止」，國民黨成功拉下陳柏惟，但這些做法被國際認證的大陸滲透勢力，符合最大在野黨應有的價值立場嗎？若國民黨執意要繼續推動罷免，我們別無選擇，只能用盡全力守護這片土地。

針對陳柏惟罷免案結果出爐，林昶佐稍早在臉書表示，我們尊重這27％民意的決定，也必須正視這一年多來，國民黨無論是在地方四處掀起報復性罷免，或是在立法院動用鐵釘、鐵棍、豬腦、內臟來癱瘓議事，這些作為已經成功地讓社會嚴重撕裂，讓相當高比例的民眾隨時都能被仇恨動員。

林昶佐說，我們必須用更大的智慧與耐心，來團結更多的人，化解極端對立。畢竟，在這個國際局勢快速變動的時代，台灣不只要團結對抗疫情，推動經濟發展，更必須把握關鍵時機，才能與世界緊密連結、邁向進步。

面對自己的罷免案，背後同樣有國民黨的身影，林昶佐再次呼籲朱立倫，冷靜思考，適可而止，若國民黨執意要繼續下去，我們不會有任何猶豫，我們會努力團結更強大的能量，阻擋你們拖垮這個國家。我們別無選擇，只能用盡全力守護這片土地，我們的家園。