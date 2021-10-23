臉書社團「綠豆嘉義人」今天傍晚上傳一段影片，畫面中可見嘉縣中埔鄉某知名餐廳遭黑衣人闖入且不斷棒打一名男子，嚇得店內客人奪門而出。警方表示，初步了解是前員工與資方有薪資糾紛找人上門修理店長，全案已將涉案的6人送辦。

該影片長度約30秒鐘，可見先有小孩子衝出店門，接著陸續有客人倉皇跑出，後則見多名黑衣人持棍棒猛打一位男子，現場場面混亂，連一旁的「紅龍」都被撞倒在地。網友見影片紛紛表示恐怖，還有人說「用餐時間還敢這麼囂張」。

中埔警分局表示，這起事件發生在10月17日晚上用餐時間，是因10月15日因中埔鄉某餐廳呂姓離職員工與陳姓店長討論薪資問題時發生口角，陪同呂姓離職員工前來的友人遭陳姓店長掌摑，原本欲報警提告，後來作罷，呂嫌告知曾姓友人後心有不甘，在10月17日下午6點多至該餐廳持棍棒毆打陳姓店長。

警方指出，該餐廳店長在開店時遭4名陌生男子衝入店內，持鋁棒砸傷，造成頭部、手部多處挫傷，另名店員也遭波及受傷，分局得知後立即展開調查，目前涉案人皆已到案，全案將滋事男子依刑法第150條聚眾鬥毆及刑法第277條傷害罪送辦。