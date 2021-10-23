台中市第2選區立委陳柏惟罷免案，今(23日)投開票，最終結果同意票為7萬7899票，不同意票為7萬3433票。對此，國民黨發言人李明璇直言，「這一路真的太不容易了，她要謝謝台中人罷免陳柏惟，是台中鄉親鼓勵了大家，讓大家知道台灣還有是非」。

國民黨發言人 李明璇。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

據台中市選委會統計最終開票結果，此次罷免案總投票率為51.72%，最後同意票數為77899票、不同意票73433票，陳柏惟確定遭罷免。而此次投票率過半，創下歷次罷免的最高投票率紀錄。另依《公職人員選舉罷免法第91條》，選舉委員會應在罷免投票完畢7日內公告結果，在罷免通過後，陳柏惟將自選委會公告日起解除職務、原選區則須在3個月內完成補選。

就在罷免案同意票通過門檻後，李明璇同日在臉書發文坦言，這一路真的太不容易了，謝謝台中人罷免陳柏惟，「是你們鼓勵了大家，讓大家知道『台灣還有是非』」。

李明璇強調，藍營下一戰1218公投，請大家都要四個都同意，讓台灣有電也有好空氣，讓人民再次給執政黨重重的教訓。