台灣基進立委陳柏惟罷免案結果出爐，根據台中市選委會開票結果統計，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過，中選會將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法規定，立法委員罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7天內公告罷免投票結果；而罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

中選會指出，第10屆台中市第2選區立委陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％，無效票為1235票。

中選會表示，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，陳柏惟罷免案投票結果為通過。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。