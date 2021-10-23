基進黨台中立委陳柏惟罷免案今（23）日通過，民進黨高市議員紛紛送暖，高閔琳認為，在報復性罷免告一段落後，需徹底檢討現行罷免門檻設計合理性與缺失。林智鴻則鼓勵「打斷手骨顛倒勇」。曾面臨罷免危機的「過來人」無黨籍高市議員黃捷則痛批，國民黨傾全黨之力挺罷免，以及不敵顏家傳統的舊勢力。

高閔琳表示，尊重人民的選擇、現行的選舉罷免制度。但接下來年底的公投案要同心守住、台北市中正萬華林昶佐、吳思瑤等可能會發生的罷免案等，都要嚴陣以待。

高閔琳期盼這一連串的報復性罷免告一段落後，台灣的公民社會將有「細緻討論、徹底檢討現行罷免門檻設計合理性與缺失」的能量。柏惟加油，大家都加油。

林智鴻則鼓勵陳柏惟說，台灣這條路上，從來都不順遂！柏惟是我心目中的英雄，面對任何困難總是堅持到最後一刻，我為他感到不捨，台灣人有一句話，打斷手骨顛倒勇，希望柏惟持續加油。

開票過程，黃捷本來在臉書PO出吃鹹酥雞照片，並說「比我開票還緊張」，但事後開票卻刪文。她接受電視台訪問時表示，表示，覺得非常遺憾也很心疼柏惟，這段時間真的辛苦了。

黃捷認為，現在這個結果看在所有年輕人眼裡非常挫敗，她也痛批，這次不敵國民黨傾全黨之力罷免陳柏惟，想要用罷免制度達到自己的政治利益，另方面也不敵顏家傳統的舊勢力。