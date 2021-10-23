台北市雖然下起大雨，民眾仍穿戴雨具到動物園遊玩。（趙雙傑攝）

台北市雖然下起大雨，小朋友絲毫不受影響，開心在動物園內奔跑玩樂。（趙雙傑攝）

台北市雖然下起大雨，民眾仍穿戴雨具到動物園遊玩並拍照留念。（趙雙傑攝）

台北市雖然下起大雨，民眾仍到動物園遊玩，小朋友穿著雨衣認真看著模型動物。（趙雙傑攝）

民眾心情未受影響，依然出門逛街。（羅永銘攝）

民眾心情未受影響，依然出門逛街。（羅永銘攝）

23日北部氣溫驟降並下雨，但民眾外出心情未受影響，仍攜家帶眷逛街。（羅永銘攝）

傍晚時分，一位家長穿著厚重衣物帶著小朋友至自由廣場觀看鴿群。(陳怡誠攝)

愛好街舞的學生聚集中正紀念堂音樂廳騎樓，切磋舞技。(陳怡誠攝)

2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。前副總統陳建仁（後排右2）夫婦也特地前往觀展，並與參展者、總統府攝影官林育良（右前）合影留念。（鄧博仁攝）

2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。（鄧博仁攝）

2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。（鄧博仁攝）

2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。（鄧博仁攝）

2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。（鄧博仁攝）

受到東北季風影響，不僅陰雨綿綿，溫度也一路下滑，今明兩天台灣各地雲量都偏多，下雨機會也偏高，尤其是北部、東北部、東部等地區降雨的時間較長，一整天都將是陰天有短暫陣雨的天氣型態，低溫可降至18到19度，台北市雖然下起大雨，民眾仍穿戴雨具到動物園遊玩。中央氣象局表示，今晚到明天中午前這段期間降雨將會比較明顯。

雖然氣溫驟降並下雨，民眾心情未受影響，依然出門逛街，愛好街舞的學生聚集中正紀念堂音樂廳騎樓，切磋舞技，傍晚時分，有一位家長穿著厚重衣物帶著小朋友至自由廣場觀看鴿群。