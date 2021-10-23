用鏡頭看台灣》天氣陰雨溫度下滑 民眾出門遊玩興致不受影響 20:352021/10/23 中時 趙雙傑 、 羅永銘 、 陳怡誠 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 持續溼涼的天氣，北部東部地區受東北季風和華南水氣影響，有降雨發生機率，低溫可降至18到19度，台北市雖然下起大雨，民眾仍穿戴雨具到動物園遊玩。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市雖然下起大雨，民眾仍穿戴雨具到動物園遊玩。（趙雙傑攝） 台北市雖然下起大雨，小朋友絲毫不受影響，開心在動物園內奔跑玩樂。（趙雙傑攝） 台北市雖然下起大雨，民眾仍穿戴雨具到動物園遊玩並拍照留念。（趙雙傑攝） 台北市雖然下起大雨，民眾仍到動物園遊玩，小朋友穿著雨衣認真看著模型動物。（趙雙傑攝） 民眾心情未受影響，依然出門逛街。（羅永銘攝） 民眾心情未受影響，依然出門逛街。（羅永銘攝） 23日北部氣溫驟降並下雨，但民眾外出心情未受影響，仍攜家帶眷逛街。（羅永銘攝） 傍晚時分，一位家長穿著厚重衣物帶著小朋友至自由廣場觀看鴿群。(陳怡誠攝) 愛好街舞的學生聚集中正紀念堂音樂廳騎樓，切磋舞技。(陳怡誠攝) 2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。前副總統陳建仁（後排右2）夫婦也特地前往觀展，並與參展者、總統府攝影官林育良（右前）合影留念。（鄧博仁攝） 2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。（鄧博仁攝） 2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。（鄧博仁攝） 2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。（鄧博仁攝） 2021年第28屆台北國際藝術博覽會，隨著台灣疫情趨緩下，如期於世貿一館舉行。適逢週末，雖台北天氣濕冷，仍吸引許多藝術愛好者與藏家進場參觀。（鄧博仁攝） 受到東北季風影響，不僅陰雨綿綿，溫度也一路下滑，今明兩天台灣各地雲量都偏多，下雨機會也偏高，尤其是北部、東北部、東部等地區降雨的時間較長，一整天都將是陰天有短暫陣雨的天氣型態，低溫可降至18到19度，台北市雖然下起大雨，民眾仍穿戴雨具到動物園遊玩。中央氣象局表示，今晚到明天中午前這段期間降雨將會比較明顯。 雖然氣溫驟降並下雨，民眾心情未受影響，依然出門逛街，愛好街舞的學生聚集中正紀念堂音樂廳騎樓，切磋舞技，傍晚時分，有一位家長穿著厚重衣物帶著小朋友至自由廣場觀看鴿群。 趨勢文學劇場今大東首演 2000民眾齊觀戲 家中容易忽略的4項風水細節 犯禁忌恐引來災禍 #用鏡頭看台灣 #民眾 #影響 #陰雨 #溫度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 存股族機會來了 專家曝13檔撿寶好時機 05:202021/10/23 財經 中國新視野－大陸Q4經濟的內憂與外患 04:102021/10/23 全球財經 霜降到！秋冬容易憂鬱 名醫推薦最強護腦心藥 10:032021/10/23 健康 罷免案通過 陳柏惟：至少我們在這黑暗道路打出一條光明 20:582021/10/23 政治 刪Q領銜人今早投票 陳柏惟罷免案開票結果預估「這時」出爐 10:192021/10/23 政治 陳柏惟罷免同意票超過門檻 民眾歡呼 志工喜極而泣 18:012021/10/23 政治 台股震盪修正 投資機會浮現 17:292021/10/23 財經 「捐血一袋 愛心一代 食在很棒」台中民眾熱情挽袖捐熱血 11:402021/10/23 財經 陳柏惟罷免案投票 霧峰216投票所疑公民團體拍照遭選務人員驅離 11:552021/10/23 政治 許願糖果牆 鶯歌陶博館新亮點 04:102021/10/23 時尚消費 綠色隧道美麗的苦惱 路樹將修剪 04:102021/10/23 地方新聞 生活熱門新聞 「五倍券700＋現金100」店員拒找零 女客出奇招解決 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 身分證中有這3碼 台北凱達飯店送千元消費券 - 生活 - 工商 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 星座 Just Sleep捷絲旅線上旅展10／29開賣 聯合住宿券每張2千元 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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