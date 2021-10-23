台中二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票，同意票已經超越罷免門檻，罷免通過。資深媒體人趙少康表示，陳柏惟僥倖選上立委，卻不思報效地方，成日只會亂打「抗中保台」牌，終於踢到鐵板。

趙少康23日在貼文表示，我們一起創造歷史，刪Ｑ！陳柏惟罷免案順利過關，我要向台中二選區選民致敬也恭喜，你們在台灣的民主史上寫下歷史，開創了第一次成功罷免立委的紀錄，為台灣樹立了典範。

趙少康指出，陳柏惟僥倖選上立委，卻不思報效地方，成日只會亂打「抗中保台」牌，終於踢到鐵板，同樣用自己手上的選票，送走陳柏惟。台中二選區選民給所有公職人員敲了一記警鐘，做不好、對不起選區選民，只有下台一途，給了所有公職人員，包括給總統蔡英文警告。

趙少康表示，台中二選區大肚、烏日、龍井、霧峰、沙鹿，用選票給政治人物上了一課。在陳柏惟被罷免後，我要敬告民進黨和蔡英文，「抗中牌」不是萬靈丹，台灣人不會永遠給民進黨機會、被民進黨蒙蔽，如果再不問是非黑白，不謀民生福祉，只會被選民唾棄。

國民黨立委葉毓蘭留言說，「不信公義喚不回！」立委李彥秀也說，「趙大哥辛苦！大家一起繼續拚公投！」台北市議員張斯綱則表示，「陳柏惟罷免案落幕了，這是台中第2選區民眾的選擇，不管你是投下支持還是反對票，都是民主精神的展現，感謝你們為民主體制的付出。」