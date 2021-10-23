美國白宮昨天表示，將延後公布前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺事件相關機密文件。

總統拜登透過聲明表示，剩餘未解密的文件在「明年12月15日前不應完整揭露」，屆時距離甘迺迪於1963年被暗殺已將近60年。

拜登還表示，延後解密是為「防止對軍事國防、情報行動、執行法律或對外關係造成可識別的損害」，這「比立即披露的公共利益更加重要」。

白宮方面則稱，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國家檔案局（National Archives）人員需要更多時間審查文件內容。

2017年，時任總統川普也曾下令公開近2900份甘迺迪遇刺案的機密檔案，同時因國家安全考量，未解密部分文件。

1963年11月22日，甘迺迪訪問德州達拉斯出席公開活動期間，座車遇槍手狙擊，甘迺迪當場死亡。此案發生後，經過10個月調查，當局做出凶手前陸戰隊成員歐斯華（Lee Harvey Oswald）為單獨行動的結論。