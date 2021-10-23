第10屆立委台中市第2選舉區陳柏惟罷免案過關，陳柏惟上台表示，「我沒有輸」，他立委多做了一年九個月的經驗，台灣基進因此也長大了 。（黃國峰攝）

基進黨陳柏惟罷免案今(23日)舉行投票，陳柏惟最終以7萬7899票慘遭罷免，不同意票則為7萬3433票，陳柏惟也成為中華民國政治史上第一位遭到罷免的立法委員。同時，根據中選會的統計，陳柏惟罷免案投票率為51.72%，且台中立委第二選區下屬的5個行政區各自的投票也均突破5成，是自前高雄市長韓國瑜罷免案以來，投票率最高的一次罷免案。

根據中選會統計，2020年6月6日進行投票的高雄市市長韓國瑜罷免案，投票人總數為229萬9981人，投票人數為96萬9259人，投票率為42.14％，有效票為96萬4141票，同意罷免票數為93萬9090票，占97.4%；不同意罷免票數2萬5051票，占2.6%，無效票為5118票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

2021年1月16日進行投票的桃園市議員王浩宇罷免案，投票人總數為32萬7758人，投票人數為9萬2226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，同意罷免票數為8萬4582票，占92.23 %；不同意罷免票數7128票，占7.77%；無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

2021年2月6日進行的投票的高雄市議員黃捷罷免案，投票人總數為29萬1566人，投票人數為12萬1110人，投票率為41.54 ％，有效票為12萬652票，其中不同意罷免票數為6萬5391票，占54.2％；同意罷免票數5萬5261票，占45.8％，無效票為458票。有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

2021年10月23日進行的立法委員陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，占51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，占48.52％，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過，中選舉員會將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。