《讀賣新聞》23日報導，一名男子於日本岐阜縣的路邊休息時將右手伸出車窗外，結果被經過的日本黑熊（又稱月輪熊）給咬傷，所幸沒有生命危險。當地政府提醒，秋末是熊補充冬眠用營養的最後時機，呼籲各地民眾注意安全。

根據報導，一名來自關西的70歲男性，22日在開車前往日本中部岐阜縣與福井縣交界處的夜叉池登山口途中，於岐阜縣西部一處堰堤附近的路旁休息。這名男子在車內休息時，從右駕的駕駛座將右手伸出車外，結果遭到日本黑熊攻擊，右手至少有4處咬傷，所幸傷勢並不嚴重，沒有生命危險。

在攻擊事件發生後，警方和民間獵人團體立即前往該地區，並在附近巡邏，但未發現這頭黑熊的蹤影。《讀賣新聞》指出，這已是岐阜縣今年第二次有民眾被熊襲擊。

《岐阜新聞》報導，該縣4月至9月共通報243起黑熊目擊事件，當地已設置警示看板，並加強巡邏。岐阜縣環境企劃課表示，熊為在冬眠前儲存足夠的脂肪，容易在尋找食物時接近人類居住的城鎮，呼籲民眾注意安全，進入山區時應攜帶熊鈴或打開收音機等，用聲音彰顯自身的存在。

日本近期出現多起與熊有關的事件，23日山陰島根縣也有熊在與列車碰撞後，當地獵人和公務員在檢查鐵路安全時突然遭到襲擊，導致70多歲男性獵人和40多歲女性公務員受到輕傷，熊則立即被附近的其他獵人給殺死。