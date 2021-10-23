立委陳柏惟罷免案今（23）日通過，前韓市府副發言人、前主播白喬茵今晚也狠酸，「輪到你了，你今晚就好好哭吧！」她直批，當你把砲口對準一個人，用力煽動台灣社會，藉此獲取政治聲量時，你應該料想得到，這個反作用力最後會回到自己身上。

白喬茵今在臉書PO圖文，附上去年罷韓當天，她表情哀戚紅了眼眶的照片，她說，市府同事重傳這張1年多前的照片給她「欸你知道罷韓當天你哭超慘的嗎？」。

白喬茵直說，這不禁想起自己這段公務生涯，曾經對各種新建設充滿期待、曾經對翻轉僵化的公務體制充滿信心、也曾經被1999市民來電的感謝之詞感動得亂七八糟，尤其自己長期關注的弱勢、單親媽媽，知道他們艱難的處境獲得幫助，自己也開心得像隻蝴蝶隨時可翩翩起舞，但最後這一切，全化成無力回天的傷感。

「罷免拚的不是你政績有多爛，而是你這個人討厭值有多高！」白喬茵感慨說，因為經歷了被顯微鏡檢視的一段人生，所以知道辯駁無用、知道拍再多的市政影片沒用、知道再多文宣數字證明團隊有做事也沒用。

白喬茵直言，「當你把砲口對準一個人，用力煽動台灣社會，藉此獲取政治聲量時，你應該料想得到，這個反作用力最後會回到自己身上。」最後更寫到，「天佑台中！民主勝利！」、「基進黨轉大人的開始」，酸度爆表。