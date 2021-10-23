疫情逐漸緩解，讓多國縮綁防疫措施，不少地區都因此出現民眾外出狂歡景象。但在英國竟然發現，有人在夜店被不明人士以針頭攻擊，有的人因此斷片，另還有感染疾病的風險。英國警方已緊急介入調查。

《BBC》報導，有一名婦女報案她在德文郡（Devon）首都Exeter的Fever & Boutique俱樂部遭到不明人士以針頭攻擊。此外，另外在諾丁漢（Nottingham）還有另外15起類似事件，其中牽涉的相關人員包含14名女性與1名男性。

另外，《法新社》報導，在英國當地本周五（22日），有不少學生都指出，他們在酒吧內被注射了摻有藥物的針頭攻擊。其中有兩名女學生告訴英國媒體，他們的皮膚上有明顯的針痕跟瘀傷。

其中一位大一女學生Zara Owen外出一夜後醒來，發現記憶模糊，腿部劇烈疼痛且發現有針頭痕跡；另一位大二女學生Sarah Buckle則在被發現在外出時昏倒，被朋友送往醫院，她在之後發現自己身上有瘀傷，且當中有一個黑色的痕跡。

據了解，Sarah Buckle在發現身上有明顯的針刺傷口後，迅速前往醫院了解。但醫生表示藥物恐怕已經排出體外，導致難以檢驗。但也額外要求他進行了愛滋病毒還有其他可能藉由針頭傳染的傳染病檢測。

報導指出，針對針頭攻擊的相關案件，諾丁漢警方已經逮捕了兩名嫌犯，分別只有18歲及19歲，他們因合謀投毒，被以涉嫌意圖傷害罪名逮捕。另外他們也逮捕了一位35歲，持有毒品的嫌犯，但是警方發現他犯罪證據中並沒有與針頭相關的物品。在英國當地與針頭攻擊相關事件，目前仍在調查當中。

《BBC》引述Exester的地方指揮官Supt Hart的回應，他指出：「針頭攻擊的是件相當罕見。要提醒民眾在擁擠的空間中保持警覺，並且向警方或是工作人員通報任何可疑的行為。」

此外，他也呼籲有類似遭到針頭攻擊經驗的民眾，可以挺身而出，勇敢向警方舉報。因為如此將有利於更快抓到可疑嫌犯，並且讓受害者接受最妥善的治療。

當前，警方已經向德文郡以及康沃爾的酒吧提供飲料檢測工具包。所有警局也都配備了尿意檢測工具包，來協助警察快速地收集證據。

在英國，有民眾發起了進入夜店要強制搜身的請願，已經獲得超過15000人支持；在發現有眾多類似的針頭攻擊事件後，英國內務大臣Priti Patel也向警方要求盡速提供相關調查報告。英國則也有超過30所大學的團體呼籲學生，向夜店施壓，要求採取更為嚴謹的防範措施，例如飲料需要加上蓋子，加強巡視等。