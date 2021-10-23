嘉玲媽于子育登場，帶來4首好聽歌曲。（劉秀芬攝）

將軍吼音樂節開唱，金曲人氣創作樂團麋先生首先登台。（劉秀芬攝）

將軍吼音樂節開唱，許多民眾下午3點就來排隊卡位。（劉秀芬攝）

將軍吼音樂節玖壹壹壓軸登場

將軍吼音樂節玖壹壹壓軸登場，帶來多首洗腦歌曲，現場氣氛嗨到最高點。（劉秀芬攝）

邁入第10年的將軍吼音樂節，23日傍晚5點準時登場，7組藝人輪番上台開唱，引來台下的粉絲尖叫連連，晚間6點20分，台南市長黃偉哲上台與國民媽媽于子育合唱《俗女養成記》電視劇主題曲「一人一半」，現場民眾也跟著合唱，最後兩人還俏皮把最後一句改成「咱攏是台南人」。

因應疫情，台南市政府首次於主舞台活動觀眾區採總量管制、線上開放3500人預約，並自下午3點開放有報名的民眾陸續入場，因為採預約制總量管制，到場民眾大減，將軍漁港附近交通也比往年音樂節時順暢，5點開唱後因部分民眾未到，主辦單位也適度開放在外圍等待民眾入場。

演唱會由主持人楊程鈞開場炒熱氣氛，金曲人氣創作樂團麋先生、超偶實力派歌手朱俐靜帶來多首精彩歌曲，緊接著嘉玲媽于子育登場。于子育說，她每次來台南拍戲都會吃台南小吃，相當喜歡台南，可說是半個台南人，于子育唱到第3首後，黃偉哲突然從後台出現與于子育合唱，讓台下民眾非常驚喜。

黃偉哲與于子育在台上合唱「一人一半」，輕柔的歌聲讓台下的觀眾也一起陶醉合唱。黃偉哲說，為了上台高歌，可說是早也練、晚也練，還問台下觀眾好不好聽，黃偉哲在台上也大力宣傳台南防疫成績、美食與旅遊，鼓吹大家到台南購物抽大獎。

緊接著由全能型創作才子李友廷、金曲情歌歌王陳勢安、全能型音樂創作才子「鼓鼓」呂思緯等輪番上台演唱，最後由本土天團玖壹壹壓軸，帶來多首洗腦歌曲，讓現場氣氛嗨到最高點。

此次音樂會市府安排線上同步直播，到晚間6點20分黃偉哲上場時，線上觀看人數已經超過11萬人，可謂人氣爆棚。將軍吼音樂會24日晚間還有一場，晚間8點安排6分鐘的煙火秀，民眾可到場或透過直播觀看。