台中市第2選舉區立法委員陳柏惟被罷免成功，民進黨立委林俊憲今表示，「3Q這一役，或許就是惡意罷免歪風的終點」。

林俊憲在臉書指出，罷免案的最終結果出爐，同意票以不到5000票的差距多於不同意票，這個結果可能不如許多朋友的願，但這就是民主的實踐，在位者都要虛心接受選民共同意志的抉擇。

他說，罷免案雖然落幕了，但後續的影響才正要開始，分析這個結果對中二選區、對全國政壇是什麼樣的意義？去年大選時，陳柏惟以不到3％的差距驚險勝出，同樣的比例放到今天，可以說板塊幾乎沒有變動，這對傾全黨之力、以全國大選等級投入的國民黨來說，恐怕是個警訊。

他說，去年罷韓時他就曾說過，罷免是厭惡的動員，不像一般大選，整場投票的主動性始終掌握在發起方，被罷免方先天就處於不利的地位，回頭看今天的投票，顏家經營多年的基層組織、國民黨的空軍攻勢，傾盡全力的結果卻是如此微小的差距，國民黨若要繼續發動其他惡意罷免，還會有這樣的能量嗎？不太可能，陳柏惟這一役最大的意義或許也正在於此。

他指出，以國民黨投入的程度來看，如此膠著的票數代表罷免不再是特定一方可以操弄政治鬥爭的手段，罷免原因是否有理？選民都看在眼裡，這其實也是他們期盼的「罷免正常化」，有正有反，「你可以動員組織來攻擊政敵，我們也可以自發捍衛自己選出的代表」，制度應協助實踐民主，而不是被利用來為個人謀利，7萬多的反對票正式宣告惡意罷免歪風將終結於此。

他說，無論陳柏惟今晚過後決定未來的路將要怎麼走，他都會獻上最深的祝福和敬意，祝福是給個人，未來一定還有許多機會為台灣奉獻；敬意則是感謝陳柏惟為台灣民主發展的路程打完這一仗，讓民主的實踐更為健全，無論結果勝敗，這是台灣人民共同的勝利。

成全台首位被罷免立委！陳柏惟發表感言 上台先嘆一口氣喊：我沒有輸！