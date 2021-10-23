《選罷法》原本罷免投票是超高難度的「雙二一門檻」，民進黨推動下修為「同意票大於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上」，即罷免通過。台中市第二選區台灣基進陳柏惟罷免同意票跨越門檻 確定被罷免。前民進黨立委林濁水轟民進黨說，「了然啊，可嘆啊」。

林濁水23日在臉書貼文表示，挺陳柏惟團隊在台上發言，台下一片悲悽，台上說我們也要檢討有什麼做沒夠。什麼話，苦行到這個程度有什麼做沒夠。搞了一個害死陳伯惟的罷免制，再苦行到昏倒也沒有用。不敢檢討自己真正的錯誤在哪裡，更不敢把錯的制度修改過來，還在避重就輕所謂國會減半、公投、促轉會、罷免門檻⋯都災難連連，那一個不是避重就輕？不敢面對？了然啊，可嘆啊，民進黨。

網友紛紛回應說，「苦行只是告急裝可憐而已，哪算什麼努力？」、「苦行又不是立委工作內容！」、「主要還是因為賭博和肇事逃逸的問題吧。」、「大師可以告訴我們，這位大立委一年多為他的選民做了什麼嗎？一件就好。」、「換萬華區熱鬧了。」、「舉黨護一人，落得如此只能嘆氣。」

還有網友說，「送給陳柏惟：曾國藩說：『做人一定要像人，做官不可太像官。』做事先做人。做人第一，做官就是做事之一種，做官其次。做官切莫一身官氣，只是官，不是人。古人說：『欲知平直，則必準繩；欲知方圓，則必規矩。』本色和角色，就是對一個人的規範和定位。曾國藩所說的『本色做人，角色做事』，就是要像銅錢一樣，外圓內方。」